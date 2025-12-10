 إسرائيل توافق على بناء نحو 800 وحدة سكنية في 3 مستوطنات بالضفة الغربية - بوابة الشروق
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 2:09 م القاهرة
إسرائيل توافق على بناء نحو 800 وحدة سكنية في 3 مستوطنات بالضفة الغربية

وكالة معا
نشر في: الأربعاء 10 ديسمبر 2025 - 1:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 ديسمبر 2025 - 1:44 م

أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بناء نحو 800 وحدة استيطانية في 3 مستوطنات بالضفة الغربية.

ووافق ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط، على بناء 764 وحدة استيطانية في مستوطنات منتشرة بالضفة، منها: حشمونائيم - 478 وحدة سكنية، وبيتار عيليت - 230 وحدة، وجفعات زئيف - 56 وحدة استيطانية.

يأتي ذلك في ظل الموافقة على بناء 51 ألفًا و370 وحدة استيطانية جديدة، وهو رقم قياسي غير مسبوق. وتأتي تراخيص البناء في سياق خطة ميزانية ضخمة تروج لها وزارة المالية للاستيطان في الضفة بقيمة إجمالية قدرها 2.7 مليار شيكل.

وتخصص هذه الميزانية لإنشاء 18 مستوطنة جديدة، وتعزيز 36 مستوطنة قيد التسوية، وتحسين البنية التحتية القائمة، وفتح الطرق، واستثمارات كبيرة في مجال الأمن.

