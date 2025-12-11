ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد قرار مجلس الاحتياط خفض الفائدة

ارتفعت سوق الأسهم الأمريكية في ختام تعاملاتها اليوم الأربعاء لتقترب من مستوياتها القياسية بعد أن خفض مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية لدعم سوق العمل، في حين تعززت الآمال في المزيد من التخفيضات خلال العام المقبل.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بمقدار 17ر46 بنسبة 7ر0% إلى 68ر6886 نقطة، مقتربا أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق الذي سجله أواخر أكتوبر الماضي. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار46ر497 نقطة، أي بنسبة1% إلى 75ر48057، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بمقدار 67ر77 نقطة بنسبة 3ر0% إلى 16ر23654 نقطة.

يذكر أن وول ستريت تفضل خفض أسعار الفائدة لأنها تحفز الاقتصاد وترفع أسعار الاستثمارات، حتى وإن أدّت إلى تفاقم التضخم.

كان خفض أسعار الفائدة اليوم متوقعا على نطاق واسع، ولم يحدث تأثيرا كبيرا على الأسواق بمفرده. لكن بعض المستثمرين وجدوا تشجيعا في تصريحات رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، جيروم باول، التي أشار فيها إلى أنهم أقل حسما بالنسبة لاستبعاد إمكانية خفض أسعار الفائدة مستقبلا.

وقال باول مجددا إن البنك المركزي يواجه موقفا صعبا، لأن سوق العمل تواجه ضغوطا هبوطية في حين يواجه التضخم ضغوطا تصاعدية. وبمحاولة معالجة إحدى هاتين المشكلتين بأسعار الفائدة، يفاقم الاحتياطي الفيدرالي عادة الأخرى على المدى القصير.

كما صرح باول، ولأول مرة في حملة خفض أسعار الفائدة هذه، بأن أسعار الفائدة عادت إلى وضعها الذي لا يؤثر سلبا على التضخم ولا على سوق العمل. وهذا يتيح لمجلس الاحتياط الفيدرالي الوقت الكافي للإبقاء على أسعار الفائدة الحالية وإعادة تقييم الخطوات التالية مع ورود المزيد من البيانات حول سوق العمل والتضخم.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات إلى 15ر4% مقابل 18ر4% أمس. كما انخفض عائد السندات أجل عامين بشكل أكبر إلى 53ر3% مقابل 61ر3% أمس.

وفي وول ستريت، ارتفع سهم شركة جنرال إلكتريك فيرنوفا بنسبة 6ر15% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات بحلول عام 2028، وضاعفت توزيعات الأرباح، وزادت برنامجها لإعادة شراء أسهمها.

وزاد سهم شركة بالانتير تكنولوجيز بنسبة 3ر3% بعد إعلانها موافقة القوات البحرية الأمريكية على استخدام منصتها للذكاء الاصطناعي ضمن برنامج بقيمة 448 مليون دولار.

وصعد سهم سلسلة مطاعم كراكر باريل أولد كانتري ستور بنسبة 5ر3%. وقد حققت سلسلة المطاعم، التي أثارت جدلاً واسعاً حول تصميم شعارها، نتائج أفضل من توقعات المحللين في الربع الأخير، لكنها خفضت أيضاً توقعاتها للإيرادات في السنة المالية الحالية.

في المقابل، انخفض سهم شركة جيم ستوب بنسبة 3ر4% في وول ستريت بعد أن أعلنت عن إيرادات أضعف من توقعات المحللين . مع ذلك، تجاوزت أرباح متاجر ألعاب الفيديو التوقعات.