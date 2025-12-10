قال الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إنّ عُمر فكرة برنامج دولة التلاوة يمتد لقرون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن مصر زاخرة بالكثير من المواهب القادرة على تقديم القرآن الكريم بتلاوات عذبة عطرة ليس كمثلها تلاوة.

وذكر أنه إزاء هذا الكم الكبير من المواهب وبينما يتسم المجتمع المصري بأنه شاب فقد تولدت الحاجة إلى ضرورة اكتشاف هذه المواهب، ما جعل البرنامج يأخذ صفة مؤسسية وكذلك إعلامية.

ولفت إلى أن الغرض من ذلك إذكاء معاني الجمال والذوق الرفيع والفهم الجميل لآيات القرآن الكريم بمجرد التلاوة قبل التبحر والبحث في معاني التفسير.

وأشار إلى الحرص على إتقان المقامات ومعرفة أماكنها ومواضع استخدامها الصحيح سواء في مقام الخشوع أو الفرحة أو مقام الرهبة، وهو ما تبلور في ذهن الوزير الدكتور أسامة الأزهري.

ونوه بأن الوزير كلف باستكمال إعداد تصور البرنامج حتى خرج بالشكل العظيم الذي ظهر، والتفت حوله الأسرة المصرية والعربية ووصل صداه وأصبح الأكثر شيوعًا على مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم.