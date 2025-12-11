كييف تسلم أمريكا ردها على خطة السلام التي طرحها ترامب

ذكر موقع "آر بي سي - أوكرانيا" الإخباري، مساء أمس الأربعاء، أن أوكرانيا صاغت ردها على خطة السلام الأمريكية وأرسلته إلى واشنطن.

ولم تعلن بعد تفاصيل المقترح المضاد الأوكراني.

وكانت الخطة، التي طرحتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد تعرضت لانتقادات حادة، إذ وصفها كثيرون بأنها "قائمة أمنيات" روسية؛ لأنها تبنت في جوهرها مطالب موسكو.

وبموجب الخطة، لن تتخلى أوكرانيا عن عضويتها في حلف شمال الأطلسي "الناتو" فحسب، بل ستوافق أيضا على تقييد حجم قواتها المسلحة والانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها حاليا في شرق البلاد، والتي تتمتع بتحصينات دفاعية قوية.

وفي المقابل، ستلتزم موسكو بعدم شن أي هجمات أخرى على جارتها.

وكانت قضية الحدود والضمانات الأمنية لأوكرانيا هما أبرز نقاط الخلاف.

وكانت القيادة الأوكرانية برئاسة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، قد استبعدت سابقا التنازل عن أي جزء من أراضيها، كما ان كييف لا ترغب في الاعتماد كليا على تعهد روسي بعدم التدخل عسكريا مجددا.