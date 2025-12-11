جوارديولا ينتقد التحكيم بعد الفوز على ريال مدريد

فجّر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي جدلاً واسعاً بتصريحاته عقب الفوز 2-1 على ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن دوري أبطال أوروبا، بعدما أكد أن روديجر كان يستحق الطرد وأن الحكم لم يكن ليجرؤ على احتساب ركلة الجزاء من دون تدخل تقنية الفيديو.

عند سؤاله عن اللقطة التي طالب فيها ريال مدريد بركلة جزاء، رد جوارديولا بالهجوم، قائلاً: “كانت ركلة جزاء، وأعتقد أيضاً أنه كان يجب أن يُطرد روديجر بعدها.”

وأضاف في انتقاد لاذع لطريقة اتخاذ القرار: “ركلة الجزاء شاهدوها عبر الـVAR، لأنه لولا ذلك لم يكن لدى الحكام الشجاعة لاحتسابها.”

تصريحات جوارديولا أثارت غضب جماهير ريال مدريد، التي اعتبرت أن المدرب يكرر أسلوبه المعتاد: يقول إنه لا يشتكي… ثم يهاجم التحكيم عند كل مناسبة.

روديجر، الذي تسبب في ركلة الجزاء التي سجّل منها إرلينج هالاند هدف الفوز، تلقى بطاقة صفراء في تلك اللقطة، ثم كاد يُطرد بعدها عندما ارتكب خطأ واضحاً على سافينيو الذي تجاوزه بسرعة. وهي اللعبة التي أشار إليها جوارديولا كدليل على أن المدافع الألماني كان يستحق البطاقة الحمراء.