أفواج شاحنات المساعدات تتجه من رفح إلى كرم أبو سالم لإغاثة غزة

دخلت اليوم الخميس، من بوابة معبر رفح الفرعية باتجاه معبر كرم أبو سالم أفواج شاحنات المساعدات، لإجراء أعمال الفحص قبل تسليمها للجهات الفلسطينية الإغاثية.

وأكد مصدر مختص في معبر رفح البري لشبكة "الشروق"، أنه تم إدخال الشاحنات المحمَّلة بآلاف الأطنان من المواد الطبية والسلال الغذائية والخيام والمواد البترولية تباعًا، والتي قدمتها عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية تحت إشراف الهلال الأحمر.

وأشار المصدر إلى أن يوم الأربعاء الماضي شهد إدخال 244 شاحنة، منها: (81 شاحنة من منظمات الأمم المتحدة، و20 شاحنة من دولة الإمارات، و66 شاحنة مرسلة للمخيم المصري، و5 شاحنات من بيت الزكاة، و28 شاحنة من دولة قطر، و34 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، و4 شاحنات غاز، و6 شاحنات سولار).

كما أفاد المصدر بأن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى أمس الثلاثاء بلغ 17,400 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة يقدر بنحو 215 ألف طن تقريبًا.

وأضاف أن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 421 شاحنة منذ بدء الأزمة، محملة بأكثر من 110 آلاف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران في القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإن الفترة منذ 7 أكتوبر 2023 شهدت إدخال 37,412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28,584 طنًا من الغاز، و60,345 طن سولار، و1,266 طن بنزين، وذلك قبل توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.