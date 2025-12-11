أعرب قائد منتخب أنجولا، فريدي، عن تفاؤله بقدرات فريقه في النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا، على الرغم من وقوعهم في المجموعة الثانية إلى جانب مصر وزيمبابوي وجنوب إفريقيا.

وقال فريدي: "مجموعتنا ستكون صعبة للغاية، لكن أعتقد أن مجموعتنا، إلى جانب مجموعة موزمبيق، هي من أكثر المجموعات توازناً. وعلى الورق، قد تكون حتى الأكثر توازناً من بين جميع المجموعات".

وأضاف: "أي فريق يمكن أن يفوز بأي مباراة، ولهذا يجب أن نكون مركزين 100%، ومستعدين بشكل جيد، ومتكاملين، وأن نفعل كل ما بوسعنا للتأهل من دور المجموعات".

وعند سؤاله عن الفرق المرشحة للفوز بالبطولة، قال: "بالنسبة لي، المغرب هو المرشح الأبرز، ليس فقط لأنه يلعب على أرضه، ولكن أيضاً بسبب مستواه الأخير ولاعبيه المميزين".

وأشار كذلك إلى السنغال، وكوت ديفوار بصفته بطلة النسخة السابقة، ونيجيريا القوية التي تضم لاعبين عالميين.

كما أشاد فريدي بالتنظيم الجماعي لمنتخب تونس والجودة الجماعية لمصر، مبرزاً بشكل خاص نجم ليفربول محمد صلاح.

وأضاف أيضاً أن الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية يمثلان منافسين أقوياء: "الجزائر تستحق الذكر، ففي كأس أمم إفريقيا الماضية صعبنا عليهم الأمور كثيراً، لكن أعتقد أنهم سيظهرون بصورة مختلفة هذا العام. أما الكونغو، فلديهم مجموعة من اللاعبين الممتازين ويلعبون كرة قدم ذات جودة".

وعن أهداف منتخب أنجولا في البطولة، قال فريدي: "الهدف الأساسي حالياً هو محاولة الوصول إلى نصف النهائي، وإذا نجحنا بذلك، فالمركز الثالث أو الرابع مضمون بالفعل. لكن الوصول إلى النهائي سيكون إنجازاً غير مسبوق ورائعاً للغاية".