حماس تحذر من خطورة نهج الاحتلال بالتوسع الاستيطاني: يخدم مشروع التهجر القسري

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن إعلان ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، المصادقة على إقامة 764 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، هو خطوة تهويدية جديدة ضمن سياسة الاستيطان التوسعية التي تنتهجها حكومة الاحتلال، لنهب الأرض وفرض السيطرة التامة على الضفة.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق تلجرام، أن «هذا القرار الاستعماري وما سبقه من قرارات هو تصعيد خطير، وتحدٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتأكيد على استمرار الاحتلال في سياسة الضم الزاحف والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بما يخدم مشروعه القائم على التهجير القسري واقتلاع السكان الأصليين».

وحذرت من خطورة نهج الاحتلال بالتوسع الاستيطاني، وما يشمله من مصادرة وملاحقة وتضييق على المواطنين ولاسيما المزارعين، مؤكدة أن «الشعب الفلسطيني لن يرضخ لهذه الغطرسة وسيبقى متشبثاً بأرضه وحقه».

ودعا المجتمع الدولي للقيام بمسئولياته القانونية والأخلاقية، وفرض إجراءات عملية لردع الاحتلال، ووقف مخططات الاستيطان التي تهدد ما تبقى من أراضي الضفة الغربية، ووقف التعديات الممنهجة على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بناء نحو 800 وحدة استيطانية في 3 مستوطنات بالضفة الغربية.

ووافق ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط، على بناء 764 وحدة استيطانية في مستوطنات منتشرة بالضفة، منها: حشمونائيم - 478 وحدة سكنية، وبيتار عيليت - 230 وحدة، وجفعات زئيف - 56 وحدة استيطانية.

يأتي ذلك في ظل الموافقة على بناء 51 ألفًا و370 وحدة استيطانية جديدة، وهو رقم قياسي غير مسبوق. وتأتي تراخيص البناء في سياق خطة ميزانية ضخمة تروج لها وزارة المالية للاستيطان في الضفة بقيمة إجمالية قدرها 2.7 مليار شيكل.

وتخصص هذه الميزانية لإنشاء 18 مستوطنة جديدة، وتعزيز 36 مستوطنة قيد التسوية، وتحسين البنية التحتية القائمة، وفتح الطرق، واستثمارات كبيرة في مجال الأمن.