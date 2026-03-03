فوكس نيوز نقلا عن الجيش الأمريكي: مضيق هرمز ليس مغلقا

نقلت قناة فوكس نيوز عن القيادة المركزية الأمريكية قولها إن مضيق هرمز، ليس مغلقا على الرغم من تصريحات المسئولين الإيرانيين التي تفيد بإغلاقه.

ولم ترد القيادة المركزية الأمريكية على الفور على طلب للتعليق، وفق وكالة رويترز.

وأمس الاثنين، أفاد الحرس الثوري الإيراني، بأنه سيتم استهداف أي سفينة تحاول العبور لمضيق هرمز. ونقلت قناة الجزيرة عن مستشار لقائد الحرس الثوري الإيراني القول: «مضيق هرمز أغلق وسنستهدف أي سفينة تحاول العبور».

وأضاف: «سنستهدف خطوط النفط للأعداء ولن نسمح بتصدير النفط من المنطقة».

وتوقفت الملاحة بشكل شبه كامل عبر مضيق هرمز الواقع بين إيران وسلطنة عُمان، والذي ينقل نحو خُمس النفط المستهلك عالميًا، إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز، وذلك عقب تعرض سفن في المنطقة لهجمات إيرانية ردًا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية.

وأدت هذه الاضطرابات، إلى جانب المخاوف من إغلاق طويل الأمد للممر الملاحي، إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي الأوروبي، إذ قفزت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 8%، بعدما تسبب الصراع في إغلاق عدد من منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط.

وبحسب وكالة رويترز، أظهرت بيانات الشحن الصادرة الأحد أن ما لا يقل عن 150 سفينة، من بينها ناقلات نفط وغاز طبيعي مسال، رست في مضيق هرمز والمياه المحيطة به.

وقالت إيران إنها أغلقت الملاحة عبر هذا الممر المائي الحيوي، ما دفع الحكومات الآسيوية وشركات التكرير — وهي من كبار المشترين — إلى تقييم مستويات مخزوناتها النفطية.