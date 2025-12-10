 انتخابات مجلس النواب 2025.. ضبط سائق لخرقه الصمت الانتخابي بمكبر صوت في البحيرة - بوابة الشروق
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 2:10 م القاهرة
انتخابات مجلس النواب 2025.. ضبط سائق لخرقه الصمت الانتخابي بمكبر صوت في البحيرة

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 10 ديسمبر 2025 - 1:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 ديسمبر 2025 - 1:58 م

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، القبض على سائق؛ بحوزته مكبر صوت لحث المواطنين على التصويت لصالح مرشح بمركز حوش عيسى في انتخابات مجلس النواب 2025.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة حوش عيسى، من ضبط السائق أثناء تجوله بمحيط لجنة انتخابية بسيارة نقل مجهزة بمكبر صوت لدفع المواطنين للإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السائق لخرقه ضوابط الدعاية الانتخابية، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قررت إعادة الانتخابات في 4 دوائر بمحافظة البحيرة، وهي: الدائرة الرابعة (رشيد – المحمودية – الرحمانية)، والدائرة الخامسة (حوش عيسى)، والدائرة السادسة (الدلنجات)، والدائرة التاسعة(كوم حمادة – بدر).


