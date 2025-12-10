الأمم المتحدة تكرم رئيس قرية في الكاميرون لاستقباله 36 ألف لاجئ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الأربعاء، أن رئيس قرية في الكاميرون تم اختياره كفائز عالمي بجائزة نانسن للاجئين لهذا العام.

وتم تكريم رئيس القرية مارتن أزيا سوديا لمساهمته في دمج أكثر من 36 ألف لاجئ فروا من العنف في جمهورية أفريقيا الوسطى المجاورة.

وتمنح الجائزة تقديرا لـ"الشجاعة الاستثنائية والرحمة"، وهي مسماة على اسم الحائز على جائزة نوبل للسلام النرويجي فريتيوف نانسن.

ووصف مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين سوديا بأنه "قائد ذو رؤية لمس حياة آلاف الأشخاص من خلال إنسانيته وسخائه".

"نحن جميعا بشر"



وبدلا من إغلاق قريته جادو-بادزيري والمنطقة المحيطة في شرق الكاميرون عند وصول اللاجئين، خصص سوديا لهم أراضي لبناء منازلهم وزراعة الحقول لتأمين غذائهم. كما أنشأ لجانا مشتركة تضم السكان المحليين واللاجئين لتخفيف التوترات.

واندلع العنف في جمهورية أفريقيا الوسطى عام 2013، مما أجبر عشرات الآلاف على الفرار. وبحلول عام 2021، وصل حوالي 290 ألف شخص من البلاد إلى شرق الكاميرون، وفقا للمفوضية.

وألهم مثال سوديا قرى أخرى في المنطقة لمنح اللاجئين فرصة لإعادة بناء حياتهم.

وقال سوديا بحسب المفوضية: "نحن جميعا بشر، وعلينا أن نعتني ببعضنا البعض".