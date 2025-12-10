زيلينسكي: الولايات المتحدة لا ترى أوكرانيا في الناتو

أعلن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا لا تزال تسعى للانضمام إلى حلف الناتو، لكن الولايات المتحدة لا ترى أوكرانيا في الناتو.



وقال زيلينسكي للصحفيين، يوم الثلاثاء: "نحن واقعيون، ونرغب في الانضمام إلى الناتو بالفعل، وهذا أمر عادل برأيي".

وتابع: "لكننا نعرف بالتأكيد أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى لا ترى أوكرانيا في الناتو حتى الآن. وإن روسيا بلا شك لا ترانا هناك".



وأشار إلى أهمية الضمانات الأمنية بالنسبة لأوكرانيا، معتبرا أن العضوية في الناتو مسألة مستقبل.

وأضاف: "حتى هذا اليوم ننظر في ضمانات أمنية فاعلة".

يذكر أن أوكرانيا قد أجرت عدة جولات من المباحثات مع الولايات المتحدة حول الخطة التي عرضتها الإدارة الأمريكية لتسوية النزاع.

وحسب التقارير الإعلامية، فإن مسألة الأراضي وقضية الضمانات الأمنية عالقتان حتى الآن.