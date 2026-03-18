استقرار الأسهم الأمريكية رغم عودة أسعار النفط إلى الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط مجددا في تعاملات اليوم الثلاثاء فيما حافظت الأسهم الأمريكية على مكاسبها الكبيرة أمس.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 2ر0%، بعد أن حقق أمس أفضل أداء يومي له في خمسة أسابيع. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 46 نقطة، أو بنسبة 1ر0%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 5ر0%.

يمثل هذا الارتفاع، على الأقل في الوقت الراهن، خروجا عن المسار المعتاد منذ بداية الحرب، حيث تتجه أسعار الأسهم في الاتجاه المعاكس لأسعار النفط. ويكمن الخوف في الأسواق المالية في أن يؤدي اضطراب طويل الأمد في تدفق النفط العالمي بسبب الحرب إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير لفترة طويلة، مما يضر بالاقتصاد العالمي.

وفي تعاملات اليوم ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 9ر2% ليصل إلى 21ر96 دولار. وصعد خام برنت، القياسي للنفط العالمي، بنسبة 2ر3% ليصل إلى 42ر103 دولار للبرميل. إلا أن هذه الأسعار تراجعت عن مكاسب أكبر حققتها في وقت سابق من الصباح، ولا تزال أدنى من مستوياتها في نهاية الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر شركة طيران دلتا إيرلاينز بنسبة 6ر6% وهو ما شكل إشارة مشجعة حول قوة الاقتصاد بعد رفع توقعاتها للإيرادات للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026. وأشارت إلى أنها شهدت تسارعا في الطلب على السفر جوا خلال الشهر الحالي من كل من الشركات والأفراد.

وبالطبع، تضطر الشركة أيضا إلى دفع أسعار أعلى لوقود الطائرات بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النفط. لكنها قالت إن الطلب القوي على الرحلات الجوية قد يسمح لها مع ذلك بالإعلان عن أرباح ربع سنوية تتماشى مع توقعاتها السابقة.

وصعد سهم يونايتد إيرلاينز بنسبة 2ر3% وساوث ويست إيرلاينز بنسبة 2ر2%.

وحقق سهم أمريكان إيرلاينز مكاسب بنسبة 5ر3% بعد إعلان الشركة أنها تتوقع أيضا تحقيق نمو أقوى في الإيرادات مع بداية هذا العام مقارنةً بتوقعاتها السابقة.

وكان من بين الرابحين البارزين أيضاً شركة أوبر تكنولوجيز، التي ارتفع سهمها بنسبة 5ر5% بعد إعلانها توسيع شراكتها مع إنفيديا. وتخطط الشركة لإطلاق أسطول من المركبات ذاتية القيادة باستخدام تقنية إنفيديا، في مدينتي لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو في النصف الأول من العام المقبل.