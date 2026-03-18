عدة ولايات أمريكية تشاهد جسما يشتبه أنه نيزك وهو يسقط فوق مدينة كليفلاند

هز ما يشتبه أنه نيزك سقط فوق مدينة كليفلاند الأمريكية اليوم الثلاثاء المنازل وأفزع السكان الذين سمعوا دويا شبهه البعض بانفجار.

وأفاد أشخاص على بعد مئات الكيلومترات أنهم رأوا كرة نارية لامعة على الرغم من أن الساعة كانت التاسعة صباحا. وقالت جمعية النيازك الأمريكية إنها تلقت تقارير من ولاية ويسكونسن إلى ولاية ماريلاند.

وقال عالم الفلك كارل هيرجنروثر، المدير التنفيذي للمجموعة: "يبدو هذا حقا وكأنه كرة نارية، مما يعني أنه نيزك - كويكب صغير".

وتابع "يتم إطلاق الكثير من الأشياء، وفي كثير من الأحيان ما تراه يحترق هو مجرد إعادة دخول للأقمار الصناعية إلى الأرض. ولكن عادة لا تصبح تلك الأقمار الصناعية ساطعة بشكل خاص".

وقال إن كرة النار التي شوهدت اليوم الثلاثاء ربما كانت، في تقديره، بحجم كرة البيسبول أو كرة السلة، أو ربما أكبر، وأنها كانت ستضرب الغلاف الجوي بسرعة "عدة عشرات من الأميال في الثانية".