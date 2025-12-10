النقد الدولي يحث الصين على معالجة الاختلالات الاقتصادية بعد وصول الفائض التجاري إلى تريليون دولار

حثت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا الصين على إصلاح الاختلالات الاقتصادية ، قائلة إن البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 4ر1 مليار نسمة، كبيرة للغاية لدرجة أنه لا يمكنها الاعتماد على الصادرات في نموها.

وترتفع صادرات الصين العالمية بينما انكمشت الشحنات إلى الولايات المتحدة بعدما رفع الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الواردات من الصين والكثير من الدول الأخرى. وأعلنت بكين أوائل الأسبوع الجاري إن فائضها التجاري لعام 2025 تجاوز بالفعل معدلا قياسيا قدره تريليون دولار.

وأضافت جورجيفا أن الاعتماد الكبير على الصادرات قد يؤدي إلى المزيد من التحركات من جانب شركائها التجاريين لكبح الواردات من الصين.

وتابعت جورجيفا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، "استمرار اعتماد (الصين) على النمو القائم على التصدير قد يزيد التوترات التجارية العالمية. والصين الآن كبيرة للغاية لدرجة لا تسمح لها بالاعتماد على التصدير كمصدر للنمو. ولديها سوق محلية كبيرة يمكن أن تشكل فرصة للنمو في السنوات القادمة".

وفي اجتماع رفيع المستوى في أكتوبر كان يرمي إلى وضع خطط للسنوات الخمس المقبلة، شدد قادة الصين على الحاجة لتعزيز الاستهلاك المحلي.

ولطالما سعى الحزب الشيوعي الحاكم لإعادة ضبط توازن الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد الكبير على الصادرات وعلى الاستثمار الهائل في البنية التحتية.