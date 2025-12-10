البابا ليو يجدد استعداد الفاتيكان لاستضافة محادثات بين روسيا وأوكرانيا

جدد رئيس دولة الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر عرض الفاتيكان باستضافة محادثات بين روسيا وأوكرانيا من أجل وقف الحرب.

ووفقا لموقع "فاتيكان نيوز"، أدلى البابا ليو الرابع عشر بتصريح للصحفيين مساء الثلاثاء، لدى مغادرته مقر إقامته في قصر غاندولفو قرب روما.

وفيما يتعلق باجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح الثلاثاء، قال البابا: "ناقشنا الحرب، ووقف إطلاق النار".

وأوضح أنهم عرضوا مرارا استضافة محادثات بين روسيا وأوكرانيا، قائلا: "الفاتيكان مستعدة لتوفير مكان وفرص للمحادثات".

وأضاف: "حتى الآن، لم يُقبل هذا العرض. ومع ذلك نحن على استعداد للسعي نحو حل دائم وعادل وتحقيق السلام".

وفي معرض حديثه عن أهمية دور أوروبا في حل مسألة الحرب في أوكرانيا، قال: "تعد وحدة الدول الأوروبية أمرا بالغ الأهمية في هذه القضية تحديدا".

وأردف: "محاولة التوصل إلى اتفاق سلام دون إشراك أوروبا في المحادثات أمر غير واقعي".

وأكمل: "أعتقد أن الحرب تدور رحاها في أوروبا، ويجب أن تكون أوروبا جزءا من الضمانات الأمنية المطلوبة اليوم وفي المستقبل".

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجومًا عسكريًا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

وفي 23 نوفمبر الماضي، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

وبحسب تقارير إعلامية، اعترضت كييف على عدة بنود في الخطة المقترحة، منها ما يتعلق بتخلي أوكرانيا عن أراضٍ إضافية في الشرق، وقبولها بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" نهائيًا.