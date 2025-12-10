روسيا: نعمل من أجل السلام وليس وقف إطلاق النار

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديميتري بيسكوف، إن موسكو تعمل من أجل تحقيق السلام مع أوكرانيا وليس وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في تصريحات صحفية من العاصمة موسكو، الأربعاء، تطرق فيها إلى تصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنهم يعملون على وقف إطلاق نار فيما يتعلق بالهجمات المتبادلة على البنية التحتية للطاقة.

وأضاف بيسكوف: "تحقيق سلام مستقر ومضمون وطويل الأمد من خلال توقيع الوثائق ذات الصلة هو أولويتنا المطلقة، فروسيا تعمل من أجل السلام، وليس من أجل وقف إطلاق النار".

ووصف المسئول الروسي تصريحات زيلينسكي بشأن إمكانية إجراء انتخابات رئاسية بأنها "تطور جديد".

وأردف: "هذا ما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث عنه منذ فترة طويلة. لذلك، سنراقب التطورات".

والثلاثاء، قال الرئيس الأوكراني إنهم سيكونون مستعدين لإجراء انتخابات رئاسية خلال 60 إلى 90 يومًا، إذا ضمنت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا تأمين عملية الاقتراع.

وفي 23 نوفمبر الماضي، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.

وكانت وكالة "أسوشييتد برس" نشرت نسخة من خطة مكونة من 28 بندًا قالت إن الإدارة الأمريكية أعدتها لإنهاء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وحسب تقارير إعلامية، اعترضت كييف على عدة بنود في الخطة المقترحة، منها ما يتعلق بتخلي أوكرانيا عن أراضٍ إضافية في الشرق، وقبولها بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" نهائيًا.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجومًا عسكريًا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.