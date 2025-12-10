سباح أولمبي: بيننا وبين المسابقات الدولية مئات السنوات الضوئية

أعرب أحمد أكرم، السباح الأولمبي، عن حزنه واستيائه لوفاة السباح الصغير يوسف محمد، غرقًا في إحدى منافسات بطولة الجمهورية، دون اكتراث من الحكام والموجودين في السباق.

وقال أحمد أكرم في مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"الكام يوم اللي فاتوا بعد المصيبة اللي حصلت وأدت إلى وفاة السباح البطل يوسف في بطولة الجمهورية للسباحة، الواحد حرفيًا مش مستوعب ومقهور وحزين. أهل يوسف فقدوا ابنهم بهذه الطريقة بسبب الإهمال وسوء التنظيم. أعزي أسرة يوسف، والده ووالدته، ربنا يصبركم."

وأضاف: "بخبرتي كسباح أولمبي، شاركت في الأولمبياد وبطولات العالم، ومدرستي كانت في أمريكا، بطولات السباحة بتاعتنا تبعد كل البعد عن السلامة والأمان لأي سباح يشارك."

وتابع: "البطولات في الخارج، الهدف الأول للمنظمين سواء كان الاتحاد الأمريكي أو غيره، هو السلامة والأمان لأي سباح يشارك في البطولة. نحن لا نتبع أي وسائل سلامة أو أمان في أي بطولة سباحة تُنظم في مصر."

وأكد: "اللي حصل كان وقتها جاي، ماكنتش عارف امتى، لكن للأسف وقتها جه. لازم كلنا نقف ونراجع نفسنا. يعني إيه بطولة فيها سباقات 100 أو 90 تصفية؟ دي حاجة ما يصدقهاش أي بني آدم."

وأشار: "احنا بعيدين قوي لسنين ضوئية. لازم يكون هناك حد أقصى لكل سباق. إنما يكون عندي 800 أو 900 سباح نازل سباق واحد، دي حاجة ما يصدقهاش عقل."

واستطرد: "حابب أعمل تأبين ليوسف وسأتواصل مع زملائي السباحين، وسأحظى بتأييد. اتاخد مننا روح غالية. والكلام اللي كان بيتقال عليه من مدربيه وأصدقائه، كان نفسه يبقى بطل ويبني حاجة لنفسه، لكن للأسف قضاء ربنا جاء."

وأوضح: "عاوز أقول كلمة للناس اللي للأسف بتأيد أي منظومة مش ناجحة. هي للأسف بتأيد منظومة أدت إلى وفاة شخص ليس له أي ذنب لكي يموت بهذه الطريقة. ولكن كما تدين تدان، والموضوع مش هيعدي كده. ولو بعد حين، سيرد لك اللي عملته."

وأكمل: "أنا مش مصدق إننا نتهم الولد الصغير صاحب الـ12 سنة بأنه يتعاطى المنشطات، لحد ما نوصل إلى أن والده مش قادر يغسله لأنه ابنه تم تشريحه. عندنا استعداد نعمل أي حاجة حتى لا نخضع للمسئولية."

وأتم: "السباحة كانت جزءًا من حياتي ومصدر سعادتي، لكنني الآن لا أشعر بالأمان. الله أعلم ما سيحدث في تنظيم بطولات السباحة، لكن الموضوع مأساوي. وأنا فخور بكل السباحين الصغيرين الذين تحدثوا بكل حرية وعبروا عن رأيهم دون خوف. أنا بجد فخور بيهم. اللي حصل ما ينفعش يتسكت عليه وأكبر مما نتخيله."