ماستر كلاس محمد هشام عبية في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير: تحويل التحقيقات الصحفية لأعمال سينمائية

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير عن تنظيم ماستر كلاس بعنوان "كتابة الفيلم القصير استنادًا إلى التحقيقات الصحفية والأبحاث العلمية"، يقدمه الكاتب الصحفي وكاتب السيناريو محمد هشام عبية، وذلك يوم الأربعاء 17 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساءً بقاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية.

ويأتي الماستر كلاس ضمن فعاليات الدورة السابعة من المهرجان، بهدف إتاحة منصة معرفية لتبادل الخبرات حول كيفية تحويل الأفكار البحثية والتحقيقات الصحفية إلى أعمال درامية قصيرة، والبحث في أساليب المعالجة السينمائية للمضامين الواقعية بأسلوب يجمع بين الدقة والمخيلة الفنية.

ويُعد محمد هشام عبية من أبرز الأسماء في مجال المزج بين الصحافة والسينما، حيث عمل لسنوات طويلة في الصحافة المصرية والعربية قبل أن يتجه إلى كتابة السيناريو، مقدمًا أعمالًا تعتمد على التحقق الميداني والبحث في قضايا اجتماعية وإنسانية معاصرة.

من أبرز أعماله "60 دقيقة" الذي تناول قضايا الاستغلال الجنسي، و"بطلوع الروح" الذي ناقش التطرف والإرهاب، و"رسالة الإمام" المعني بالجدلية التاريخية بين الدين والسياسة، إلى جانب "صلة رحم" الذي تناول تأجير الأرحام والإجهاض، و"منتهي الصلاحية" حول المراهنات الإلكترونية.

وحصد عبية عدة جوائز عن أعماله في الصحافة والدراما، منها جائزة الصحافة المصرية في الصحافة الثقافية، وجائزة أفضل سيناريو من جائزة النقاد للدراما العربية عن مسلسل "بطلوع الروح". كما ترشح مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة" الذي شارك في كتابته لجائزة إيمي الدولية، فيما عرض فيلمه الروائي الطويل الأول "بنات الباشا" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نوفمبر 2025.

ويدعو المهرجان، المقام في الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر، الكتاب وصناع الأفلام والمهتمين بالسينما لحضور هذه الفعالية للاستفادة من تجربة الكاتب المهنية الثرية، والاطلاع على أدوات تحويل المواد البحثية إلى سرد بصري مؤثر.

ويرأس مهرجان القاهرة الدولي للأفلام القصيرة المخرج وحيد صبحي، بينما يشغل الفنان والناقد السينمائي أحمد النبوي منصب مدير المهرجان، ويشغل الإعلامي تامر بجاتو منصب المدير التنفيذي، إلى جانب الإشراف العام على منصة القاهرة للأفلام في دورتها الأولى للناقد السينمائي أحمد المسيري.