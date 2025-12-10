أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالحكم القضائي السريع القاضي بإحالة أوراق المتهم في واقعة التعدي الجنسي على عدد من الأطفال بإحدى المدارس بمحافظة الإسكندرية إلى مفتي الجمهورية، تمهيدًا لتنفيذ حكم الإعدام شنقًا.

وثمن المرصد سرعة موقف النيابة العامة، مؤكدًا أنه يعزز الثقة في فاعلية المنظومة القضائية في صون وحماية الأطفال.



وأكد في بيان أصدره أنه تابع ببالغ الاهتمام والتقدير سير القضية؛ مشددًا على أن السرعة القياسية التي باشرت بها النيابة العامة التحقيقات، واختتام الإجراءات القضائية في أقل من عشرة أيام، التي أفضت إلى هذا الحكم الحاسم، تمثل رسالة ردع واضحة وقاطعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الأفعال الشنعاء، مما يؤكد يقظة المؤسسات الوطنية تجاه حماية الأجيال القادمة وصون كرامتهم.

وجدد مرصد الأزهر التأكيد على أن هذا الفعل الخسيس الدنيء بالأطفال الأبرياء إنما هو جريمة مكتملة الأركان بحق الضحايا وأسرهم، وبحق المجتمع بأكمله.

كما أشار إلى نداء الأزهر الشريف للهيئات التشريعية للنظر في تغليظ عقوبة التحرش بالأطفال إلى أقصى عقوبة، مثمنًا تحقيق الحكم الصادر في هذه الواقعة المؤسفة لهذا المطلب الرادع.



ويشدد المرصد على ضرورة الاهتمام بالجانب الإداري والاجتماعي للقضية، معتبرًا أن الإهمال لا يقل خطورة عن الجريمة نفسها في تعريض حياة الأطفال للخطر.

كما طالب بضرورة التكاتف المجتمعي لتوفير الدعم النفسي والتأهيل اللازمين للأطفال الضحايا، ومعالجة الآثار النفسية الناجمة عن مثل هذه الجرائم، مؤكدًا أن حماية الأطفال ومستقبلهم مسؤولية مشتركة بين الأسرة، والمدرسة، والمؤسسات الإعلامية، والقانون.