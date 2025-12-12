سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت، منذ قليل، عمليات تجميع صناديق اللجان الفرعية عن دائرة أكتوبر والواحات بانتخابات مجلس النواب، داخل مقار اللجان العامة للدائرة، بنادي السادس من اكتوبر، تمهيداً لضم محاضر الفرز ومراجعتها وفق الإجراءات المتبعة.

وتابع القائمون على اللجان عملية نقل الصناديق وتأمينها، في ظل تعاون الجهات المعنية لضمان الانسيابية وعدم حدوث أي معوقات تنظيمية.

وتُدار عملية التجميع والمراجعة داخل اللجان العامة تحت إشراف المستشار حسن العراقي، الذي يتولى الإشراف على إجراءات عملية فرز الأصوات.

ويعمل الفريق القضائي والإداري على التأكد من دقة المحاضر ومطابقتها للصناديق الواردة من اللجان الفرعية.

وكانت أعمال التصويت انتهت في دائرة أكتوبر والواحات بشكل سليم ومنتظم، دون تسجيل أي مشكلات مؤثرة، حيث التزم الناخبون بالإرشادات، وساهمت جهود قوات الأمن في تنظيم محيط اللجان وتأمين عملية الاقتراع حتى لحظة انتهاء التصويت.