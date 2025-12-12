 انتخابات النواب.. استمرار أعمال جمع صناديق اللجان الفرعية وتجميع محاضر الفرز بدائرة أكتوبر - بوابة الشروق
الجمعة 12 ديسمبر 2025 12:07 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟
النتـائـج تصويت

انتخابات النواب.. استمرار أعمال جمع صناديق اللجان الفرعية وتجميع محاضر الفرز بدائرة أكتوبر

إسلام عبد المعبود:
نشر في: الخميس 11 ديسمبر 2025 - 11:54 م | آخر تحديث: الخميس 11 ديسمبر 2025 - 11:54 م

بدأت، منذ قليل، عمليات تجميع صناديق اللجان الفرعية عن دائرة أكتوبر والواحات بانتخابات مجلس النواب، داخل مقار اللجان العامة للدائرة، بنادي السادس من اكتوبر، تمهيداً لضم محاضر الفرز ومراجعتها وفق الإجراءات المتبعة.

وتابع القائمون على اللجان عملية نقل الصناديق وتأمينها، في ظل تعاون الجهات المعنية لضمان الانسيابية وعدم حدوث أي معوقات تنظيمية.

وتُدار عملية التجميع والمراجعة داخل اللجان العامة تحت إشراف المستشار حسن العراقي، الذي يتولى الإشراف على إجراءات عملية فرز الأصوات.

ويعمل الفريق القضائي والإداري على التأكد من دقة المحاضر ومطابقتها للصناديق الواردة من اللجان الفرعية.

وكانت أعمال التصويت انتهت في دائرة أكتوبر والواحات بشكل سليم ومنتظم، دون تسجيل أي مشكلات مؤثرة، حيث التزم الناخبون بالإرشادات، وساهمت جهود قوات الأمن في تنظيم محيط اللجان وتأمين عملية الاقتراع حتى لحظة انتهاء التصويت.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك