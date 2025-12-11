محكمة عسكرية باكستانية تقضي بحبس رئيس الاستخبارات السابق لمدة 14 عاما

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الخميس، أن محكمة عسكرية قضت بحبس رئيس الاستخبارات السابق الجنرال فيض حميد لمدة 14 عاما، بعد أكثر من عام من بدء إجراءات المحاكمة العسكرية ضده لاتهامه بعدة تهم، تشمل ممارسة أنشطة سياسية وانتهاك قانون الاسرار الرسمي.

وقال الجيش، في بيان، إن المحكمة العسكرية العامة الميدانية حاكمت رئيس الاستخبارات السابق المتقاعد الليفتانت جنرال فيض حميد وفقا لقانون الجيش الباكستاني، خلال إجراءات استمرت 15 شهرا.

وأضاف البيان: "تم محاكمة المتهم بأربع تهم متعلقة بممارسة أنشطة سياسية وانتهاك قانون الاسرار السياسية مما يضر بسلامة الدولة ومصالحها وإساءة استخدام السلطة والموارد الحكومية والتسبب في إزهاق أرواح بصورة غير مشروعة".

ولم يقدم الجيش المزيد من التفاصيل، ولكن حميد يعد مقربا من رئيس الوزراء السابق المحتجز عمران خان، الذي يقضى عقوبة السجن لإدانته بالفساد وتهم أخرى منذ إلقاء القبض عليه في 2023.