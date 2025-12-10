 سيرجي شويجو: ننتظر ردًا من الولايات المتحدة بشأن مقترحات معاهدة نيو ستارت - بوابة الشروق
الأربعاء 10 ديسمبر 2025
سيرجي شويجو: ننتظر ردًا من الولايات المتحدة بشأن مقترحات معاهدة نيو ستارت

نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن أمين مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، قوله إن روسيا تنتظر ردا من الولايات المتحدة بشأن مقترحاتها الخاصة بمعاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية.

ويعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الامتثال طواعية لقيود المعاهدة التي ينتهي أجل العمل بها في فبراير، شريطة أن تفعل الولايات المتحدة الأمر نفسه.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن شويجو قوله: "لم يتبقَّ سوى أقل من 100 يوم على إبرام اتفاقية ستارت، معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، مقترحاتنا، ومقترحات رئيسنا، مطروحة للنقاش، ونحن، بطبيعة الحال، ننتظر الرد".

وفي 13 نوفمبر، حذر شويجو من أن الوقت يوشك على النفاد، للحفاظ على أحد أهم ركائز الاستقرار الاستراتيجي العالمي، في إشارة إلى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية المعروفة باسم "ستارت الجديدة"، أو "نيو ستارت".

وقال شويجو، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية: "أود أن أذكّر بالمبادرة التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين لتمديد معاهدة الإجراءات الخاصة بمواصلة خفض وتقييد الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لمدة عام واحد".


