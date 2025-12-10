مصادر أردنية لـ عمون: لم نبلغ رسميا بنية إسرائيل عدم تزويدنا بحصة المياه



أكدت مصادر أردنية رسمية، أنّ الأردن لم يتبلغ رسميًا بما يتم تداوله حول عزم إسرائيل عدم تزويد المملكة بحوالي 50 مليون متر مكعب منصوص عليها في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994.

وقالت مصادر رسمية لوكالة «عمون»، اليوم الأربعاء، إنّ الأردن لم يبلغ بالطرق الرسمية بذلك.

وكانت صحيفة «معاريف» العبرية، نقلت الثلاثاء، عن مسئولين إسرائيليين أن السلطات الإسرائيلية، أبلغت الأردن بعدم نيتها تسليم حصة المياه المتفق عليها.

وبحسب الصحيفة، يقول الإسرائيليون إن المشكلة فنية تتعلق بالماء والتسعيرة، فيما تقول وزارة المياه في الأردن إن السبب ليس هندسيا.

وزعمت الصحيفة أن الأردن أبدى استعدادا سابقا للتفاوض على التسعيرة، ولم ترد إسرائيل على ذلك.

وتنص اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين عام 1994 على ان إسرائيل تزوّد الأردن بـ50 مليون متر مكعب سنويا من مياه بحيرة طبريا، يتم نقلها عبر قناة الملك عبد الله إلى المملكة، مقابل سنت واحد (الدولار = 100 سنت) لكل متر مكعب.