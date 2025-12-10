موسكو: نعمل على تحديد موعد جديد للقمة الروسية العربية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، اليوم، أن روسيا تعمل على تحديد موعد القمة الروسية العربية، التي كان من المقرر عقدها، في أكتوبر ولكنها أُجلت.

وقال فيرشينين، للصحفيين: "كما تعلمون، تم تأجيل القمة بالتنسيق مع جامعة الدول العربية. ومن الطبيعي أن تعقد. وهذا يتطلب عملا تحضيريا دقيقا وشاملا"، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتابع: "يجب تنسيق جداول جميع قادة الدول حتى تصبح هذه القمة حدثا بارزا، والتي ستكون الأولى من نوعها في التاريخ".

وأوضح فيرشينين، أن روسيا تعمل مع العراق، الذي يتولى حاليا رئاسة جامعة الدول العربية، على تنظيم القمة، قائلا ردا على سؤال حول المواعيد المبدئية للقمة: "نحن نعمل على ذلك".

وفي وقت سابق، صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، بأن الاتصالات مع ممثلي الدول العربية بشأن تأجيل القمة الروسية العربية إلى النصف الأول من عام 2026 قد بدأت بالفعل، وسيتم تأكيد الموعد.

وقال حينها أوشاكوف للصحفيين، ردًا على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول عملية تنسيق القمة الروسية العربية: "بالتأكيد، بل أجزم بنسبة 100%، سيتم تأجيل هذه القمة، وعلى الأرجح إلى النصف الأول من العام المقبل".

يذكر أنه تم تأجيل القمة الروسية العربية الأولى التي كانت مقررة في موسكو في 15 أكتوبر 2025.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أجرى في ذلك الوقت محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وطلب خلالها تأجيل انعقاد القمة الروسية - العربية، إلى موعد لاحق.

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء العراقي، بأن الجانبين، سيبلّغان عواصم الدول العربية بتأجيل القمة الروسية العربية، عبر القنوات الدبلوماسية.

وأعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن روسيا كانت قد وجهت دعوة إلى قادة 22 دولة والأمين العام لجامعة الدول العربية لحضور القمة الروسية العربية الأولى في موسكو.