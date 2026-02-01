مسئول إيراني: الحرس الثوري لا يخطط لإجراء مناورات في مضيق هرمز

قال مسئول إيراني لوكالة «رويترز»، اليوم الأحد، إنه ليس هناك أي نية لدى القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني لإجراء تدريبات بالذخيرة الحية في مضيق هرمز، مثلما ذكرت بعض وسائل الإعلام الأسبوع الماضي.

وكانت قناة «برس تي.في» الإيرانية الرسمية قد ذكرت يوم الخميس، أن القوات ستجري التدريبات في مضيق هرمز يومي الأول والثاني من فبراير الجاري.

وقال المسئول اليوم: «لم يكن هناك أي خطة لدى الحرس لإجراء تدريبات عسكرية هناك، ولم يصدر أي إعلان رسمي بهذا الشأن. إنما هي مجرد تقارير إعلامية خاطئة».

من جانبها، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، مساء السبت، أن المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين ستقام في أواخر شهر فبراير.

وأوضحت أن التمرين المشترك الثامن لـ«حزام الأمن البحري» سيُنفَّذ في منطقة شمال المحيط الهندي، بمشاركة وحدات من البحرية الإيرانية، وبحرية الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى البحريتين الروسية والصينية.

وقالت «سنتكوم»، في بيان إن إيران أعلنت «أمس أن الحرس الثوري سيجري مناورات بحرية بالذخيرة الحية لمدة يومين في مضيق هرمز، من المقرر أن تبدأ يوم الأحد».

وأضافت: «نحث الحرس الثوري الإيراني على تنفيذ المناورات البحرية المعلنة بطريقة آمنة ومهنية، وتجنب تعريض حرية الملاحة البحرية الدولية للخطر».

يأتي ذلك وسط تصعيد عسكري أمريكي كبير وتوقعات متنامية بعمل عسكري ضد إيران، لكن لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستكشف فرصة التوصل لاتفاق مع إيران في اللحظات الأخيرة.

وقال ترامب إن إيران تجري محادثات مع الولايات المتحدة، معتبرا أن الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى تفاهم بين الجانبين.