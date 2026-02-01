حماس: فتح معبر رفح استحقاق لشعبنا بغزة وندعو لمراقبة سلوك الاحتلال

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن أي إعاقات أو اشتراطات إسرائيلية بخصوص معبر رفح ستشكل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ولكل القوانين.

وبحسب ما نشرته وكالة «صفا»، أكد قاسم في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن فتح معبر رفح هو استحقاق للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف: «فتح معبر رفح هو استحقاق للشعب الفلسطيني بغزة. والأصل كان أن يُفتح بداية المرحلة الأولى من الاتفاق. لكن الاحتلال أخره طيلة هذه الفترة وربطه تعسفيًا بتسليم جثمان آخر أسير في القطاع».

وشدد على أن من حق الفلسطينيين الوصول إلى القطاع ومغادرته بحرية تامة، لافتًا إلى أن هذا الاستحقاق مكفول وفق القوانين الدولية.

ودعا قاسم الوسطاء إلى مراقبة سلوك الاحتلال الإسرائيلية عليه حتى لا يكون القطاع أمام «إعادة تشكيل الحصار بطريقة أُخرى».

وبدأ تشغيل معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني بشكل تجريبي، صباح اليوم الأحد، بعد أكثر من عام ونصف العام من الإغلاق شبه الكامل.

وأوضح مسئول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان، اليوم الأحد، أن المعبر سيشهد «تشغيلا تجريبيا» اليوم، لتسهيل حركة الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.

وأكد عثمان في حديثه لإذاعة «صوت فلسطين» أن الهدف الأساسي في هذه المرحلة هو ضمان فتح المعبر في الاتجاهين، بما يسمح بدخول وخروج السكان بسلاسة.

وشدد عثمان على أن المرجعية القانونية لعمل الاتحاد الأوروبي في معبر رفح مرتبطة بالاتفاقيات السابقة، ولا سيما «اتفاقية 2005»، مشيراً إلى أن دوره يتركز في الجانب الرقابي لضمان تنفيذ المعايير المتفق عليها.

وذكّر عثمان بأن الاتحاد الأوروبي كان حاضراً في فترات سابقة من فتح المعبر، خاصة خلال الهدنة الأولى التي سمحت بخروج عدد من المواطنين من القطاع.

وفي السابع من مايو 2024، توغل جيش الاحتلال داخل معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، وأغلقه بالكامل، ما أدى إلى توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى قطاع غزة.