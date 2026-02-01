 تعديل وزاري يشمل تعيين 7 وزراء جدد في الكويت - بوابة الشروق
تعديل وزاري يشمل تعيين 7 وزراء جدد في الكويت

الكويت (د ب أ)
نشر في: الأحد 1 فبراير 2026 - 2:25 م | آخر تحديث: الأحد 1 فبراير 2026 - 2:25 م

أعلنت الكويت اليوم الأحد صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري في حكومة الشيخ احمد العبدالله الصباح شمل تعيين سبعة وزراء جدد.

وشمل التعديل تعيين الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزيرا للخارجية، ويعقوب يوسف السيد هاشم الرفاعي وزيرا للمالية، وأسامة خالد عبدالله بودي وزيرا للتجارة والصناعة، وريم غازي سعود الفليج وزير دولة لشؤون التنمية والاستدامة، وطارق حمد ناصر الجلاهمة وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة، وعبد العزيز ناصر عبدالعزيز المرزوق وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعبد الله صبيح عبدالله بوفتين وزيرا للإعلام والثقافة.

وعدل المرسوم تعيين عمر سعود عبدالعزيز العمر ليصبح وزير دولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

