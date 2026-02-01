سلطات الاحتلال تمهل منظمة أطباء بلا حدود حتى 28 فبراير لوقف عملها في غزة

طالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منظمة «أطباء بلا حدود» بوقف عملياتها الإنسانية في قطاع غزة، بحلول 28 فبراير الجاري، وذلك بعدما رفضت تسليم إسرائيل قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين.

وكانت المنظمة الدولية قد رفضت تسليم سلطات الاحتلال قائمة بأسماء بعض الموظفين الذين يعملون معها في فلسطين، وذلك بعدما رفضت تقديم ما يضمن سلامة الموظفين واستقلالية عمل المنظمة في قطاع غزة.

ويأتي هذا الإعلان في ظل أوضاع إنسانية وصحية بالغة التعقيد يشهدها قطاع غزة، حيث تعتمد المستشفيات والمراكز الطبية بشكل كبير على عمل المنظمات الدولية والإغاثية، لتقديم الرعاية الطبية الطارئة للجرحى والمرضى.

وتعد المنظمة من أبرز المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع، إذ تقدم خدمات طبية تشمل الجراحات الطارئة، وعلاج المصابين، ودعم المنشآت الصحية التي تعاني من نقص حاد في الكوادر والمستلزمات الطبية.

ويثير القرار مخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من انهيار المنظومة الصحية، وسط مطالبات متكررة بضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطواقم الطبية وحمايتها وفقًا للقانون الدولي الإنساني.