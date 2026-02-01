رابطة الأندية تكشف عقوبات الجولة 16 في دوري نايل

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة العقوبات الخاصة بمباريات الجولة السادسة عشرة من المرحلة الأولى لمسابقة دوري نايل، وذلك وفقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة المعتمد لموسم 2025-2026.

وشملت القرارات إيقافات وغرامات مالية طالت لاعبين وأجهزة فنية بعد حالات إنذارات وطرد شهدتها مباريات الجولة، وجاءت أبرزها على النحو التالي:

في مباراة الأهلي ووادي دجلة، تقرر إيقاف لاعب وادي دجلة أحمد أيمن أحمد محمود مباراة واحدة، مع تغريمه 5 آلاف جنيه، بعد حصوله على الإنذار الثالث.

وفي لقاء الزمالك وبتروجيت، أُوقف حسام عبد المجيد لاعب الزمالك مباراة واحدة مع غرامة 5 آلاف جنيه للإنذار الثالث، كما شمل القرار إيقاف أحمد عبد الموجود الشربيني عيد لاعب بتروجيت مباراة واحدة وتغريمه المبلغ ذاته للسبب نفسه.

وعقب مواجهة بيراميدز والجونة، قررت الرابطة إيقاف المدير الفني لبيراميدز كرونسلاف يورتشيتش مباراة واحدة وتغريمه 5 آلاف جنيه، بعد طرده لحصوله على إنذارين في المباراة نفسها، إضافة إلى إيقاف لاعب الجونة محمد السيد محمد مباراة واحدة مع غرامة مماثلة بسبب الإنذار الثالث.

وفي مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا، تم إيقاف كريم وليد لاعب سيراميكا مباراة واحدة وتغريمه 5 آلاف جنيه، بعد وصوله للإنذار الثالث.

كما شملت العقوبات إيقاف محمد كونيه لاعب سموحة مباراتين وتغريمه 5 آلاف جنيه، إثر طرده للعب العنيف خلال مواجهة إنبي، إضافة إلى إيقاف محمد هلال لاعب مودرن سبورت مباراتين وتغريمه المبلغ نفسه للسبب ذاته في مباراة الإسماعيلي.

وفي لقاء فاركو وزد إف سي، قررت الرابطة إيقاف جابر كامل لاعب فاركو مباراتين مع توقيع غرامة مالية قدرها 7500 جنيه، بعد طرده للعب العنيف للمرة الثانية.

وشهدت مباراة الاتحاد السكندري وحرس الحدود إيقاف محمد إبراهيم توني لاعب الاتحاد مباراة واحدة مع غرامة 5 آلاف جنيه بسبب الإنذار الثالث.

أما مواجهة المقاولون العرب والبنك الأهلي، فأسفرت عن إيقاف طلعت محرم المدرب العام للمقاولون مباراة واحدة وتغريمه 5 آلاف جنيه للإنذار الثالث، إلى جانب إيقاف أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي مباراة واحدة وتغريمه المبلغ ذاته، وكذلك إيقاف عاصم صلاح المدير الفني للبنك الأهلي مباراة واحدة مع غرامة 5 آلاف جنيه بعد طرده لحصوله على إنذارين في اللقاء.

وأكدت رابطة الأندية تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري نايل لموسم 2025-2026، الخاصة بتنظيم حالات الإنذارات والعقوبات الموقعة على اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.