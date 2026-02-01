اتهمت صحيفة "عدن الغد" الأهلية في اليمن، الأحد، عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي "المنحل"، باقتحام مقرها في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، ما أسفر عن إصابة اثنين من موظفيها وتدمير المحتويات.

وقالت الصحيفة في بيان، عبر منصة "فيسبوك"، إن عناصر مسلحة تابعة للمجلس نفذت "اعتداء غاشما" على مقرها، أدى إلى تدميره بالكامل ونهب معدات وأجهزة العمل، فضلا عن إصابة موظفَين (لم توضح طبيعة إصابتهما).

واعتبرت الصحيفة أن الهجوم يمثل "جريمة مكتملة الأركان، ومحاولة لفرض واقع بالقوة وإسكات الأصوات المخالفة"، مطالبة الجهات الرسمية والقضائية بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين.

من جانبها، أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين الواقعة، ووصفتها في بيان بـ"الانتهاك الصارخ لحرية الصحافة".

وحمّلت النقابة السلطات الأمنية في عدن المسؤولية الكاملة عن حماية المؤسسات الإعلامية، محذرة من "حالة الانفلات الأمني والتغول على الحريات العامة في المدينة".

ورغم إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي "حل نفسه" في 9 يناير الماضي، إلا أن عناصر تابعة لرئيس المجلس (السابق) عيدروس الزبيدي، لا تزال ترفض القرار وتنفذ احتجاجات متفرقة في عدن.

وشهد مطلع ديسمبر الماضي، تصعيدا عسكريا بين قوات المجلس والقوات الحكومية، انتهى بسيطرة الأخيرة على محافظتي حضرموت والمهرة (شرق)، فيما رحبت سلطات محافظات أبين وشبوة ولحج بانتشار القوات الحكومية التي تتسلم تباعا مناطق الضالع (جنوب).

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، قبل حل نفسه، يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، بحجة تهميش المناطق الجنوبية من قبل الحكومات المتعاقبة، وهي مزاعم تنفيها السلطات اليمنية، التي تؤكد تمسكها بوحدة الأراضي اليمنية.