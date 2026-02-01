انطلاق اجتماعات الدورة 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجامعة العربية

انطلقت اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة، اجتماعات الدورة 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بعقد اجتماع اللجنة الاجتماعية برئاسة الجزائر ممثلة في ليلى مختاري مدير متابعة الاتفاقيات التجارية الجهوية والتعاون بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وبمشاركة إيناس الفرجاني المشرف على قطاع الشئون الاجتماعية وعدد من ممثلي الدول العربية.

وفي البداية، توجهت الوزير المفوض إيناس الفرجاني، بالتحية إلى الجزائر على تولي رئاسة الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، متمنية لها التوفيق والنجاح، وتوجهت بالتقدير إلى تونس على رئاسة الدورة السابقة للمجلس.

وأشارت خلال كلمتها، إلى أن اجتماع اليوم يبحث ضمن جدول أعماله العديد من الموضوعات الاجتماعية الهامة التي قامت الأمانه العامة بالإعداد والتحضير لها خلال الفترة الماضية، بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمنظمات المتخصصة والموضوعات المعروضة على الدورة العادية 35 لمجلس الجامعة على مستوى القمة بالسعودية لعام 2026، والتي من ضمنها قرارات مجلس وزراء الشئون الاجتماعية وعلى رأسها دعم الأوضاع الاجتماعية في كل من فلسطين واليمن.

وأكدت أهمية تقديم الدعم الإنساني والاجتماعي العربي اللازم لكل منهما وموضوع الحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، والتي تقدمت به مصر لتضمينه في الموضوعات المعروضة على القمة.

وأشارت إلى العديد من الموضوعات الهامة التي يناقشها جدول أعمال اللجنة ومنها إحداث شبكة عربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على أن يعرض هذا الموضوع بمبادرة من المغرب؛ بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة لتقوية القدرات في هذا المجال ولائحة جائزة التميز السكاني في المنطقة العربية، حيث تعتبر الجائزة أحد الأدوات المحفزة لزيادة الوعي، وتعزيز جهود العمل السكاني، وتمنح الجائزة كل عامين، وتهدف إلى تسليط الضوء على التجارب الرائدة والممارسات الفضلى في التعاطي مع القضايا السكانية في الدول العربية.

وأوضحت إيناس الفرجاني، أن جدول أعمال اللجنة يتضمن بند ما يستجد من أعمال موضوعات مقدمة من قبل الدول الأعضاء، ومنها دعم وتأهيل المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية، حيث أصبح من الضروري تعزيز آليات الدعم الموجهه إلى هذه المراكز لضمان استمرارها في أداء دورها الحيوي ضمن منظومة الحماية الاجتماعية كذلك التقرير الذي تقدمت به الإمارات حول تنفيذ المرشد العربي لتنمية المرأة اقتصاديا والذي تم انشائه بموجب قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته الخامسة.

وفي الختام، أكدت الوزير المفوض إيناس الفرجاني، أن الموضوعات المطروحة محل النقاش في اجتماع اللجنة تحظى بأهمية وأولوية في أجندة الشئون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويقع على عاتق اجتماع اليوم صياغة التوصيات الملائمه لهذه الموضوعات تمهيدا لرفعها إلى اجتماع كبار المسئولين ومن ثم الاجتماع الوزاري للمجلس.