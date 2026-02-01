فلسطين تشارك في اجتماعات منتدى التعاون العربي - الهندي على المستوى الوزاري وكبار المسئولين

عقد في العاصمة الهندية نيودلهي، الاجتماع الوزاري الثاني واجتماع كبار المسئولين الرابع لمنتدى التعاون العربي الهندي.

ومثل فلسطين في الاجتماع الوزاري وفد برئاسة الوزيرة فارسين أغابيكان شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين، وحضر ضمن الوفد السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية والسفير عبد الله أبو شاويش، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية الهند.

وتحدثت الوزيرة فارسين، في كلمتها عن الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها الإبادة الجماعية في غزة والاستيطان والضم وإرهاب المستوطنين والاعتداءات الممنهجة على الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وطالبت فارسين، المجتمع الدولي بما في ذلك منتدى التعاون العربي الهندي، بالتحرك الفعلي لوقف هذه الجرائم والانتهاكات، وملاحقة ومحاسبة مرتكبيها في آليات العدالة الدولية، وإنصاف الشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة كافة.

ومن جهة أخرى، مثل فلسطين، في اجتماع كبار المسئولين الرابع لمنتدى التعاون العربي الهندي، وفد برئاسة السفير مهند العكلوك.

وبحث اجتماع كبار المسئولين مشروعي إعلان نيودلهي والبرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الهندي خلال الفترة ٢٠٢٦-٢٠٢٨، والذين اعتمدهما الاجتماع الوزاري الثاني العربي الهندي.

وتحدث السفير العكلوك، خلال مداخلاته في اجتماع كبار المسئولين عن الآثار الكارثية للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، ليس فقط على الشعب الفلسطيني، بل على المنظومة الدولية والقانون الدولي والسلام والاستقرار في العالم بشكل عام.

وطالب المندوب الدائم، أن يتضمن مشروع إعلان نيودلهي التأكيد على ثوابت القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني والحل العادل الذي يقوم على أساسه السلام الدائم والشامل في المنطقة.

وفي نهاية اجتماعات منتدى التعاون العربي الهندي، اعتمد وزراء الخارجية ومن ناب عنهم من الجانبين وثائق المنتدى والتي تضمنت التأكيد على ثوابت القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.