رئيس لجنة إدارة غزة: ندعو إلى الالتزام بوقف النار فورا

دعا رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة الدكتور علي شعث، إلى الالتزام بوقف النار فورا، منوهًا إلى أن ما شهده القطاع من خسائر في الأرواح خلال الأيام الماضية «مؤلم ومفجع».

وأعرب في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، عن «خالص التعازي إلى العائلات التي فقدت أبنائها، وتضامنه مع كل أسرة لا تزال تعيش في ظل الخوف وعدم اليقين».

وأضاف: «ندعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار فورًا. لقد دفع أهلنا في غزة ثمنًا باهظًا، وهم يستحقون الحياة الكريمة بهدوء وأمان».

وأكد أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة مستعدة لبدء عملها على أرض الواقع، مطالبًا بمنع وقوع المزيد من تلك الأعمال المأساوية، وحماية المدنيين، والمساهمة في استعادة الأمن والاستقرار داخل قطاع غزة.

وشدد على أن «المسار المستقبلي يجب أن يكون قائمًا على الاحترام الكامل لحياة المدنيين، والعمل على ترسيخ أسس السلام والاستقرار والازدهار لقطاع غزة».

ومنذ سريان اتفاق وقف الحرب في غزة في 10 أكتوبر الماضي، شهد قطاع غزة سلسلة من الخروقات الإسرائيلية هددت أكثر من مرة الاتفاق.

ففي 18 أكتوبر الماضي، وثق المكتب الإعلامي الحكومي 47 خرقا لاتفاق وقف الحرب، إثر استهداف إسرائيل أحياء سكنية قرب الخط الأصفر، واستشهد على إثر ذلك 38 فلسطينيا.

واستمرت الخروقات الإسرائيلية وصولا إلى 31 من يناير، حيث نفذت إسرائيل غارات جوية مكثفة على مناطق مختلفة بالقطاع أسفرت عن نحو 30 شهيدا.