أعلن مجلس إدارة نادي كهرباء الإسماعيلية عن إتمام صفقة جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بالتعاقد مع اللاعب الإيفواري سيرجي أكا، الذي يلعب في مركز الوسط. ويملك أكا خبرة واسعة بالدوري المصري بعد أن مثل أندية البنك الأهلي، الإسماعيلي والجونة، بالإضافة إلى تجربة احترافية في الخارج مع ألتاي التركي والصفاقسي التونسي.

ويعوّل الفريق على خبرات اللاعب وقدراته الفنية، خاصةً قدرته على اللعب في أكثر من مركز، لتقديم إضافة قوية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد كهرباء الإسماعيلية لمواجهة الزمالك في الثامنة مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر للدوري المصري الممتاز.