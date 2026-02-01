أول تعليق من قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني بعد أنباء اغتياله

أصدر قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، اليوم الأحد، أول تصريحات بعد أنباء اغتياله.

وأكد تنكسيري أن «الشعب الإيراني سيبقى حصنًا منيعًا في مواجهة فتن الأعداء»، مشيرًا إلى أن «المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز الوحدة والوعي والحضور الفاعل لمواجهة هذه التحديات».

وقال إن «خصوم إيران يسعون إلى ضرب الأمل وزعزعة الثقة داخل المجتمع عبر الحرب الهجينة والدعاية المضللة»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية.

ونفى الحرس الثوري الإيراني، السبت، الأنباء عن اغتيال قائد البحرية الخاصة به، وذلك بعد وقوع انفجار في مبنى بمدينة بندر عباس في جنوب إيران، وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الانفجار وقع في مبنى مكون من ثمانية طوابق، ودمر طابقين وعدة سيارات ومتاجر في منطقة شارع المعلم بالمدينة. وأضاف أن فرق الإنقاذ والإطفاء موجودة في الموقع لتقديم المساعدة.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن التحقيقات ‌جارية بشأن الانفجار، في حين صرح مسئول لوكالات أنباء بأن شخصاً قُتل و14 آخرين أصيبوا في الانفجار.

وفي وقت لاحق، نقل التلفزيون الرسمي عن مسؤول فرق الإطفاء في المدينة، محمد أمين لياقت، قوله: «السبب الأولي للحادث... هو تسرّب للغاز، ما تسبب في انفجار».

ووردت تقارير عدة، السبت، عن انفجارات في أنحاء مختلفة من إيران.

ونفت وسائل إعلام محلية أن يكون سببها هجمات أو عمليات تخريب.

ويأتي ذلك في ظل توتر على خلفية تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشنّ عملية عسكرية ضد طهران، وتأكيد الأخيرة أنها سترد بقوة على أي ضربة.