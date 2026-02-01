باكستان: مقتل 145 مسلحا خلال 40 ساعة في إقليم بلوشستان

قالت قوات الأمن الباكستانية إنها قتلت 145 مسلحا خلال أقل من يومين في أنحاء إقليم بلوشستان الواقع جنوب غربي البلاد، في وقت تواجه فيه باكستان إحدى أخطر موجات العنف في المنطقة.

وصرح سرفراز بوجتي، رئيس وزراء إقليم بلوشستان، للصحفيين اليوم الأحد، قائلا: "تمكنا من قتل 145 إرهابيا خلال 40 ساعة"، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأفاد بوجتي بمقتل 31 مدنيا و17 عنصرا من قوات الأمن أيضا خلال أعمال العنف.

وشهدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا تصاعدا في هجمات الجماعات المسلحة منذ العام الماضي، إذ ارتفع عدد القتلى جراء هذه الهجمات إلى 3967 على مستوى البلاد – وهو أعلى مستوى منذ عام 2015 – وفقا لبيانات "بوابة جنوب آسيا للإرهاب".

وبحسب بيان للجيش الباكستاني، اندلعت أحدث الهجمات في عدة مناطق داخل الإقليم خلال مطلع الأسبوع، مما دفع القوات المسلحة إلى التدخل لاحتوائها.

وقال الجيش إن الهجمات نفذها "مسلحون مدعومون من الهند"، وهي اتهامات نفتها نيودلهي ووصفتها بأنها "لا أساس لها."