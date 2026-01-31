آدم وطني ينتقد تصرف إمام عاشور: ما حدث يضرب مستقبله الاحترافي

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد كواليس حديثه مع آدم وطني، وكيل أعمال إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، على خلفية الأزمة الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا داخل القلعة الحمراء.

وكان إمام عاشور قد أصدر بيان اعتذار لجماهير الأهلي، عقب قرار النادي بتوقيع عقوبة مالية عليه قدرها مليون ونصف جنيه، إلى جانب إيقافه لمدة أسبوعين وإخضاعه لتدريبات فردية، بسبب تخلفه عن مرافقة بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز.

وقال إبراهيم عبدالجواد، خلال تصريحات تليفزيونية، إنه تواصل مع آدم وطني لمعرفة موقفه من الأزمة، موضحًا أن وكيل اللاعب أكد أن ما حدث من إمام عاشور يُعد تصرفًا غير احترافي على الإطلاق، وأنه لم يكن على علم بالأمر من الأساس.

وأضاف عبدالجواد نقلًا عن وكيل اللاعب، أن هذه التصرفات قد تضر بمستقبل إمام عاشور، حتى على مستوى الاحتراف الخارجي، متسائلًا: «من الممكن أن يتعاقد مع لاعب لا يلتزم مع فريقه بهذا الشكل؟».

وأوضح أن آدم وطني أبدى اعتراضه الكامل على ما قام به اللاعب، مؤكدًا أنه ضد هذا التفكير تمامًا، وأن فكرة الأزمة كانت نابعة من اللاعب نفسه، مشيرًا إلى أنه علم بتفاصيلها في التوقيت ذاته الذي عرف فيه الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.