يظل رحيل محمد صلاح، نجم ليفربول، عن تشيلسي وانفجاره في قلعة آنفيلد، أحد اللحظات الغريبة والمثيرة في الدوري الإنجليزي، حيث أثارت تصريحاته الأخيرة ردود فعل واسعة، لا سيما بعد هجوم جيمي كاراجر ووصفه لقائد الفراعنة بأنه فشل مع الفريق اللندني.

لطالما واجه نادي تشيلسي صعوبة في الموازنة بين الإنفاق المالي الضخم ومنح الفرص للمواهب الشابة الموجودة بالفعل، وإذا لم يكن واضحًا بما فيه الكفاية من خلال السماح لكيفن دي بروين بالرحيل، فإن رحيل محمد صلاح في 2014 يعد تذكيرًا صارخًا آخر، وكأن النادي كان يصطاد في بحر من المواهب دون تحقيق النتائج المرجوة.

وجد الدولي المصري صعوبة في التكيف مع الحياة في غرب لندن، وشارك تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو في 19 مباراة فقط، سجل خلالها هدفين وصنع ثلاث تمريرات حاسمة. هذا الأداء المحدود لم يقنع إدارة النادي بمنحه دقائق لعب إضافية، خاصة في تشكيلة كانت تنافس على البطولات على أكثر من جبهة.

ومع ذلك، أثبت صلاح سريعًا أنه من أفضل اللاعبين منذ مغادرته ستامفورد بريدج، إذ تحولت فترة إعارته القصيرة إلى فيورنتينا إلى انتقال دائم إلى روما، وبحلول 2025 أصبح أحد عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ثمانية مواسم متتالية مع 10 أهداف أو أكثر و10 تمريرات حاسمة أو أكثر في جميع المسابقات، مما يبرز مدى تطوره. ومع ذلك، ظل السؤال قائمًا: ماذا كان رأي زملائه في تشيلسي وقتها؟ والإجابة جاءت على لسان سيسك فابريجاس.

قال فابريجاس، الذي كان ضمن غرفة ملابس البلوز في تلك الفترة: "صلاح موهبة خاصة جدًا، لعبت معه في تشيلسي لمدة ستة أشهر، هو شخص ممتاز ولديه عقلية جيدة. أنا سعيد له لأنه مجتهد جدًا، لقد آمن بموهبته وذهب بعيدًا ليجد طريقه".

وأضاف في تصريحات لبودكاست Planet Premier League يناير 2024: "الآن يُظهر للجميع مدى براعته. ربما كان السبب قلة الفرص في تشيلسي. كان بإمكانك رؤية سرعته وكيف يهاجم المساحات، لكن في المواجهات الفردية لم يكن قويًا كما هو الآن، ولم يكن منتجًا أمام المرمى كما هو اليوم. اللاعبون يحتاجون لفرص ومن يؤمن بهم، وقد حصل على ذلك في ليفربول وفي فيورنتينا خلال فترة الإعارة. أتذكر هدفًا فرديًا رائعًا سجله هناك، كنا جميعًا في غرفة الملابس نقول: 'يا إلهي، هل رأيتم هدف صلاح؟! لم يفعل هذا هنا!'".

منذ رحيله عن فيورنتينا إلى روما بشكل دائم في 2016، ثم انتقاله إلى ليفربول في 2017، أصبح محمد صلاح القلب النابض للفريق الأحمر، وقاد ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا وأول لقب في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يواصل التألق تحت قيادة أرني سلوت.

وفي موسم 2024/25، أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحقق أرقامًا مزدوجة في الأهداف والتمريرات الحاسمة قبل عيد الميلاد، كما تخطى سيرجيو أجويرو ليصبح الهداف الأجنبي الأعلى في تاريخ الدوري برصيد 190 هدفًا، محققًا المرتبة الرابعة بين هدافي الدوري عبر التاريخ.

ضد فريقه السابق تشيلسي، سجل محمد صلاح ثمانية أهداف وصنع أربع تمريرات حاسمة في 24 مباراة، مثبتًا للجميع ما فقده النادي عندما لم يمنحه الفرصة الكاملة، وبينما قد تشعر بعض الأندية بالارتياح لرؤية لاعبين يغادرون، فإن تشيلسي سيظل يندم على رحيل محمد صلاح، الذي يُعد بلا منازع أحد أفضل أجنحة الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

وتأتي تصريحات فابريجاس لتكون ردًا قويًا على جيمي كاراجر، الذي وصف صلاح بأنه فشل في تشيلسي وأن ليفربول صنع نجوميته، ليؤكد الإسباني أن صلاح لم يفشل، لكنه واجه سوء حظ وقلة فرص اللعب أساسيا مع البلوز.