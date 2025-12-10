جيرارد: صلاح يجب أن يعتذر!

يرى ستيفن جيرارد قائد ليفربول السابق، أن النجم المصري محمد صلاح أحد الهدافين التاريخيين للنادي الإنجليزي، مُطالب بالاعتذار عن تصريحاته التي خرج فيها ينتقد وضعه بالفريق.

وكان صلاح قد خرج بتصريحات غاضبة عقب تعادل فريقه مع ليدز يونايتد 3-3 في البريميرليج، وهي المباراة الثالثة على التوالي التي لا يبدأ فيها صلاح أساسيا، كما لم يشارك سوى بديل ضد سندرلاند في التعادل 1-1، ليؤكد أنه يشعر بأن هناك من يريد تحميله مسؤولية الإخفاقات الأخيرة، ولا يريده في النادي.

وقال جيرارد عبر شبكة "تي إن تي" في تحليله لمباريات دوري أبطال أوروبا: "أعتقد أن صلاح قال بعض الكلمات الجافة التي ربما يجب أن يعتذر عنها".

وأضاف: "لا أحد ينكر أنه لاعب عالمي، وقدم الكثير لهذا النادي كهداف كبير".

وتابع: "ربما القائد فان دايك عليه أن يتوسط، من أجل احتواء الموقف ويساعد على عودة الأمور إلى طبيعتها".

وقال جيرارد: "لقد ساعد صلاح في الفوز بالدوري الموسم الماضي، ومن وجهة نظري كمشجع وكلاعب سابق أن يجب أن نعود إلى صوابنا وتُحل هذه الأزمة لأننا بحاجة إليه (صلاح) معنا".