رئيس وزراء إسبانيا: سنسير دوما إلى جانب فلسطين

أكد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، اليوم، أن بلاده ستسير دوما إلى جانب فلسطين.

وقال سانشيز، في منشور له على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" أرفقه مع صورة له برفقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن "إسبانيا تسير وستسير دوما، يدا بيد مع فلسطين. بلد صديق. بلد شقيق"، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الفلسطيني في العاصمة الإسبانية مدريد، مع رئيس وزراء إسبانيا.

وقدم الرئيس الفلسطيني الشكر والتقدير لإسبانيا وحكومتها وشعبها الصديق على مواقفهم الشجاعة لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الدولية بما فيها التحالف الدولي ومؤتمر نيويورك، وحشد الدعم الدولي للمزيد من الاعتراف بدولة فلسطين وتقديم المساعدات الإنسانية، ومساعدات بناء مؤسسات دولة فلسطين.

وناقش الرئيس الفلسطيني، ورئيس وزراء إسبانيا، الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ‎وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما فيها تولي دولة فلسطين مسئولياتها في الحوكمة والأمن، وفق مبدأ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة والذهاب لإعادة الإعمار.