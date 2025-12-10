قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة عمليات الهيئة تلقت 80 شكوى في اليوم الأول للتصويت في الدوائر الـ30 الملغاة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن الشكاوى تتنوع بين 42 شكوى تكدس في اللجان وتم الدفع بأعضاء الهيئات القضائية لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، و13 شكوى توجيه ناخبين وتم التأكد من عدم صحة هذه الشكاوى.

وأشار إلى تلقي 12 شكوى بعدم السماح لمندوبي المرشحين بالدخول وتم التأكد من دخول جميع المندوبين وفقًا للعدد المحدد بقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأفاد بتلقي خمسة شكاوى بالتأخر في فتح اللجان ومنع دخول متابعين محليين، وتم تذليل هذه الشكاوى بتمكين جميع المتابعين من الدخول وكذلك لمندوبي وسائل الإعلام.

وأكد تلقي خمسة شكاوى تخص رشاوى انتخابية، وتم إبلاغ الجهات الخاصة، وثلاثة شكاوى تجميع ناخبين وتصويت جماعي وتم التأكد من عدم صحة هذه الشكاوى.

ونوه بأن الشكاوى تتوزع على المحافظات بواقع 9 في الجيزة، و3 في الفيوم، و19 في المنيا، و6 في أسيوط، و7 في سوهاج، و15 في الأقصر، و12 في أسوان، و9 في البحيرة.

وأفاد بأن الفئات العمرية التي تقدمت بالشكاوى تشمل الفئة العمرية بين 18 و30 سنة بواقع 25 شكوى، بجانب 14 شكوى من الفئة العمرية من 31 سنة إلى 40 سنة، و22 شكوى من الفئة العمرية من 41 سنة إلى 50 سنة، و16 شكوى من الفئة العمرية من 51 إلى 60 سنة، و3 شكاوى من الفئة العمرية من 60 سنة فأكثر.

وأكد بنداري، أن عدد الذكور الذين تقدموا بالشكاوى يشمل 71، والإناث تسعة شكاوى.