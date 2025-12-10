التنمية المحلية: إزالة أدوار مخالفة بعقارات داخل أحياء السلام أول والمقطم بالقاهرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، متابعة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة أعمال إزالة عدد من العقارات المخالفة بأحياء السلام أول والمقطم بمحافظة القاهرة.

وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة حيال المخالف، إذ جرى الربط مع مركز السيطرة الموحد بالمحافظة لمتابعة أعمال الإزالة كاملة.

جاء ذلك عبر تقرير تلقته الدكتورة منال عوض، اليوم، من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية ورئيس اللجنة المشكلة بقرار وزيرة التنمية المحلية؛ لمتابعة المتغيرات المكانية والبناء المخالف والتعديات علي الأراضي أملاك الدولة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار التقرير، إلى تنفيذ الإزالة لدور مخالف لعقار بشارع ٣٣ مخالفا لشروط الترخيص بحي المقطم، وإزالة عدد ٣ أدوار لعقار مخالف بشارع دار الغد متفرع من شارع التروللي ودورين لعقار مخالف بشارع محمد جلال بحي السلام أول.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، رئيس اللجنة، باستمرار المتابعة مع كل محافظات الجمهورية للتصدي للمخالفات البنائية في المهد وإزالتها حتى سطح الأرض وفرض هيبة الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكدت أهمية قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون بالتصدي بكل حسم لأي بناء مخالف في المهد، مطالبة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالمرور والمتابعة الميدانية وفرق المتابعة لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها.