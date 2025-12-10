- يجب إطلاق عملية إعادة إعمار حقيقية في غزة ترتكز على العدالة

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مجددا، التزام بلاده بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، وتعزيز التعايش القائم على الاحترام المتبادل والتعاون.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الإسباني، اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، في زيارة تُعد الثانية للرئيس الفلسطيني منذ اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين.

• إطلاق عملية إعادة إعمار حقيقية في غزة

وأشار سانشيز، خلال اللقاء، إلى التزام بلاده الثابت بحل الدولتين بوصفه السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، قائم على التعايش والاحترام المتبادل والتعاون.

وشدد على ضرورة إطلاق عملية إعادة إعمار حقيقية في غزة، ترتكز على العدالة، موضحا أن "السكان ما زالوا يعانون من الهجمات والعنف والقيود التي تنتهك حقوقهم الأساسية رغم إعلان وقف إطلاق النار".

• الكرامة الإنسانية غير قابلة للتفاوض

وقال سانشيز إن اللقاء يمثّل "شرفًا عظيمًا" خاصة في هذا اليوم الذي يعيد إلى الذاكرة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أُقر قبل 77 عاما، مُجدِدًا التأكيد على أن "الكرامة الإنسانية قيمة غير مشروطة وفريدة وغير قابلة للتفاوض"، معربًا عن تضامن إسبانيا مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، والتزامها بالعمل متعدد الأطراف من أجل التوصل إلى حل سلمي.

• ثلاث أولويات لإسبانيا تجاه القضية الفلسطينية

وتأكيدا على التزام إسبانيا وموقفها تجاه القضية الفلسطينية وحل الدولتين، حدد سانشيز، ثلاث أولويات لبلاده تجاه القضية الفلسطينية؛ وفي مقدمتها: رفع الصوت لضمان وقف إطلاق نار حقيقي والتأكد من عدم نسيان الوضع المأساوي في غزة، ودعم السلطة الفلسطينية لكي يكون لها دور محوري في مستقبل الحكم للبلاد، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين للمساهمة في بناء أسس أمنية لإنهاء العنف.

وخلال الاجتماع، أعرب سانشيز عن أسفه الشديد لحجم المأساة الإنسانية في غزة، مشيرا إلى "تدمير البنية التحتية على نطاق واسع، حيث أصبحت تسعة من كل عشرة منازل غير صالحة للسكن، وتحوّلت المدارس والمستشفيات إلى أنقاض، فضلا عن فقدان آلاف العائلات لأحبائها. ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، تغطي أكثر من 50 مليون طن من الأنقاض قطاع غزة".

• سانشيز: سننجح في رفع الأنقاض ونعيد بناء الأمل

وتابع: "قد يستغرق إزالة هذه الأنقاض وقتا طويلا أو قصيرا، لكننا سننجح في ذلك. الأهم هو إعادة بناء الأمل، وضمان أن يكون السلام أكثر من مجرد هدنة قصيرة بين الحروب"، مؤكدا ضرورة "إعادة بناء غزة ليس فقط ماديا، بل أيضا على أساس العدالة والتعويضات للضحايا".

وحذّر سانشيز من أنه "على الرغم من وقف إطلاق النار، لا يزال سكان غزة يعانون من الهجمات والعنف والقيود التي تنتهك حقوقهم الأساسية، كالحق في الحياة والغذاء والتعليم والصحة وحرية التنقل"، مستطردا: "لإعادة بناء الأمل، نحاج إلى سلام حقيقي قائم على العدالة"، لافتا إلى ضرورة محاسبة المسئولين عن الإبادة الجماعية "حتى لا تتكرر مثل هذه المأساة أبدا".

• فلسطين دولة صديقة وشقيقة

واختتم حديثه قائلا: "ستظل إسبانيا دائما تقف جنبا إلى جنب مع فلسطين. إنها دولة صديقة وشقيقة"، معربًا عن ثقته بأن زيارة الرئيس عباس ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية والالتزام بالحلول القائمة على القانون الدولي.