الوطنية للانتخابات تعلن تلقيها 13 شكوى من الأحزاب السياسية في اليوم الأول لانتخابات الـ30 دائرة

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الهيئة الوطنية للانتخابات، عن تلقي الهيئة الوطنية للانتخابات 13 شكوى من الأحزاب السياسية في اليوم الأول من انتخابات الـ30 دائرة الملغاة بحكم الإدارية العليا من المرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025.

وأوضح بنداري خلال بث أجري من مقر غرفة العمليات بالهيئة الوطنية للانتخابات مع رؤساء لجان المتابعة بالمحافظات، أن الأحزاب التي تقدمت بالشكاوى تباينت بين حزب الجبهة ومصر المستقبل والمصري الديمقراطي والعدل والشعب الجمهوري والمؤتمر والنور.

وأكد بنداري أن جميع الشكاوى تم فحصها من قبل الهيئة الوطنية وتم إخطار الأحزاب السياسية بنتيجة الفحص، مشيرا إلى التأكد من عدم صحة جزء منها وإزالة المعوقات الأخرى من الشكاوى لتذليل العقبات أمام الناخبين.

وكانت أحكام المحكمة الإدارية العليا قد صدرت بإلغاء نتيجة الانتخابات في 30 دائرة، فيما يتعلق بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء جولة الإعادة بها فقط، وذلك دون المقاعد الستة التي حسمت بالفوز في 4 دوائر منها.

ويتنافس في الدوائر الـ30 الموزعة على 10 محافظات من محافظات الجمهورية 623 مرشحا للفوز بـ58 مقعدا، فيما حسم 6 مرشحين 6 مقاعد بأربع دوائر وهي "الجيزة مقعد، وأول أسوان مقعد، والمحمودية مقعد، و3 مقاعد المنتزة" والمنظور طعون في تلك الدوائر أمام محكمة النقض.

وتبدأ عملية التصويت بالداخل يومي الأربعاء والخميس 10 و11 ديسمبر، وتعلن نتيجة الجولة الأولى لهذه الدوائر في 18 ديسمبر الجاري. فيما تجرى جولة الإعادة في 31 ديسمبر و1 يناير في الخارج و3 و4 يناير في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للإعادة يوم 10 يناير.