رئيس مجلس النواب الأمريكي يدعم سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية

التقى رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، هذا الأسبوع برئيس مجلس السامرة الاستيطاني يوسي داجان، معربا عن دعم إسرائيل في السيطرة على الضفة الغربية المحتلة.

ويجري داجان سلسلة من الاجتماعات في العاصمة الأمريكية، بهدف حشد الدعم لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وفقا للقناة ١٤ العبرية.

وخلال اللقاء، الذي وُصف بأنه مؤثر، خاطب جونسون داجان قائلا: "الكتاب المقدس واضح: يهودا والسامرة هي أرض إسرائيل.. لا أعرف لماذا نتردد بشأن هذا الأمر كل يوم من جديد"، على حد زعمه.

وأكد داجان أمام جونسون الأهمية الأمنية الاستراتيجية للمنطقة: "كلنا نفهم أن الأمر يتعلق بحزام الحماية لإسرائيل. هذا هو ما يمكن أن يضمن وجودنا، ولذلك فهو أيضا ما يجلب الأمن للعالم الغربي والولايات المتحدة"، على حد تعبيره.

وشملت زيارة داجان إلى واشنطن سلسلة لقاءات مكثفة لمدة ثلاثة أيام مع أعضاء في مجلس الشيوخ، ونواب في الكونجرس، ومسئولين في إدارة ترامب، ورؤساء في المجتمع الإنجيلي.

وتعود العلاقة بين داجان وجونسون لسنوات، بدءا من زيارة أجراها جونسون إلى الضفة عام 2019 بدعوة من داجان، مرورا بلقاءات في واشنطن، وصولا إلى زيارته الأخيرة لإسرائيل في الصيف الماضي.

وجرى اللقاء الحالي على خلفية حدث غير مسبوق في الكونجرس الأمريكي: جلسة استماع رسمية في اللجنة الفرعية لشئون الشرق الأوسط التابعة للجنة الشئون الخارجية، برئاسة عضو الكونجرس مايك لولر، حملت لأول مرة عنوان "يهودا والسامرة"، باستخدام الاسم الإسرائيلي للمنطقة بدلا من المسمى الأصلي الفلسطيني "الضفة الغربية".

وتأتي هذه التطورات في سياق سعى إسرائيل لتهويد الضفة والسيطرة عليها، حيث أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية، في أكتوبر الماضي، قانون يقضي بضم الضفة الغربية رسميا إلى إسرائيل.