فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بالسرقة والقرصنة الدولية بعد مصادرة ناقلة نفط قبالة سواحلها

أدانت وزارة الخارجية الفنزويلية يوم الأربعاء قيام الجيش الأمريكي بمصادرة ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، ووصفت العملية بأنها "سرقة صريحة وعمل من أعمال القرصنة الدولية".

وكانت القوات الأمريكية سيطرت على الناقلة في منطقة الكاريبي في وقت سابق من اليوم ذاته. وقالت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي كاش باتل إن الناقلة كانت جزءا من "شبكة شحن نفطي غير قانونية تدعم منظمات إرهابية أجنبية".

وأوضحت بوندي على منصة إكس أن السفينة كانت تستخدم لنقل نفط خاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران، مضيفة أن الناقلة خاضعة للعقوبات الأمريكية منذ عدة سنوات وأن الجنود نفذوا مذكرة مصادرتها.

وتضمن منشورها أيضا مقطع فيديو يظهر ما قيل إنه العملية، إذ يظهر مروحية تقترب من ناقلة نفط قبل أن ينزل جنود منها بالحبال إلى سطح السفينة وهم يحملون أسلحتهم لتأمينها. ولم يظهر أي من أفراد الطاقم في التسجيل.

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية على إنستجرام: "في ظل هذه الظروف، باتت الأسباب الحقيقية وراء العدوان المستمر ضد فنزويلا واضحة أخيرا. فالأمر لا يتعلق بالهجرة ولا بتهريب المخدرات ولا بالديمقراطية ولا بحقوق الإنسان".

وأضافت: "الأمر يتعلق دوما بمواردنا الطبيعية، نفطنا، طاقتنا، ومواردنا التي تعود حصرا لشعب فنزويلا".