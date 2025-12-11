تقارير: أوكرانيا تشن هجوما على سفينة تابعة لأسطول الظل في البحر الأسود

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام أوكرانية يوم الأربعاء بأن أوكرانيا نفذت هجوما آخر على سفينة في البحر الأسود.

وأشارت وسائل إعلام عدة، نقلا عن مصادر استخباراتية، إلى أن كييف استخدمت طائراتها البحرية من نوع "سي بيبي" في الضربة.

ويعتقد أن السفينة جزء مما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، وكانت تبحر تحت علم جزر القمر متجهة إلى الميناء الروسي نوفوروسيسك.

ووفقا للتقارير، كانت السفينة تعمل مع إيقاف جهاز الإرسال الخاص بها، الذي يحدد موقع السفينة، وكانت موجودة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لأوكرانيا، التي تمتد حتى 200 ميل بحري من الساحل.

ويأتي الهجوم الأخير في ظل تصاعد التوترات بشأن الملاحة التجارية في البحر الأسود.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجمات على السفن التجارية بأنها "تصعيد مقلق" للحرب بين روسيا وأوكرانيا، محذرا "جميع الأطراف المعنية".

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية في ذلك الوقت بأن انفجارات على ناقلتي نفط فارغتين نفذت باستخدام تقنية طائرات سي بيبي، مستشهدة مرة أخرى بمصادر داخل جهاز الأمن الأوكراني.

وحمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا مسؤولية تلك الهجمات وهدد برد قاس.