رئيسة الاتحاد الألماني للنقابات تطالب بزيادة مؤقتة في الدعم الضريبي للمعاشات

دعت رئيسة الاتحاد الألماني للنقابات العمالية، ياسمين فاهيمي، إلى زيادة مؤقتة في الدعم الضريبي للتأمينات التقاعدية، بهدف تخفيف الأعباء الديموغرافية الكبيرة المتوقعة خلال السنوات المقبلة.

وقالت فاهيمي في تصريحات لمجلة "فوكوس" الألمانية: "لا ينبغي لأي جيل، سواء كان شابا أو كبيرا في السن، أن يتحمل وحده ما يسمى بموجة جيل الطفرة السكانية... علينا مواجهة هذا التحدي الاستثنائي والمؤقت من خلال دعم ضريبي إضافي مؤقت".

وتحدثت فاهيمي عما أسمته "عامل الديموغرافيا"، قائلة: "يمكن حساب التكاليف الإضافية التي ستنشأ خلال السنوات الاثنتي عشرة الحرجة بسبب دخول جيل طفرة المواليد إلى التقاعد، ثم امتصاص هذه الذروة ضريبيا"، مشيرة إلى إمكانية زيادة الدعم الضريبي بمقدار هذا العامل "إلى أن تنتهي هذه المرحلة الاستثنائية".

يذكر أن جزءا كبيرا من الموازنة الألمانية يذهب بالفعل إلى دعم صناديق التقاعد، حيث سيبلغ هذا الدعم في عام 2026 نحو 8ر127 مليار يورو، أي ما يقارب ربع الميزانية. وقد بدأ بالفعل دخول الأجيال ذات معدلات المواليد المرتفعة إلى سن التقاعد، وكانت ذروة جيل طفرة المواليد في عام 1964.

واقترحت فاهيمي أيضا عقد لقاءات منتظمة بين الشركاء الاجتماعيين في مقر المستشارية، وقالت: "أود أن أتوصل مع الحكومة الألمانية إلى صيغة جديدة: إطار مشترك مع الشركاء الاجتماعيين نناقش فيه القضايا الأساسية... ينبغي أن يكون هذا الإطار مستمرا، لقاءات منتظمة في المستشارية، يمكن أن تنبثق عنها خطوط توجيهية تترجم إلى سياسات حكومية، تسهم في تعزيز الاقتصاد وبالتالي في تحقيق الاستقرار المجتمعي".