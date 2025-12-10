قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، إن القضية الفلسطينية تشهد حاليًّا حضورًا غير مسبوق.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، أنه تمت استعادة روح القضية على الساحة الإقليمية والدولية، بعد أن كانت مخبأة في الأدراج، لكنها الآن تفرض نفسها على الجميع.

وتابع: «الحراك الإقليمي والدولي تحدث في مؤتمراته عن حل الدولتين الذي كان محرما في السابق، لأن إسرائيل كانت ترفضه ودمرته، وتخلت عنه الإدارة الأمريكية».

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية اكتسبت مساحات جديدة، وأن المقاومة بعناوينها المعروفة، دخلت على شرائح جيل الشباب الأمريكي والأوروبي، موضحًا أن 51% من الشباب الأمريكيين ليسوا مع القضية الفلسطينية فقط، بل مع حماس ومع المقاومة، ما يمثل مكسبًا جديدًا وكبيرًا للقضية الفلسطينية.

وتابع: «خلال عامين، كشف وجه إسرائيل القبيح، فتراها في الساحة الدولية وتجرأت عليها الدول، في الوقت الذي لم يكن أحد من الساسة والقادة قادر على التجرؤ عليها، وأصبح الإسرائيلي منبوذا لأنه ينتمي لكيان قاتل، فالإبادة الجماعية جريمة هولوكوست حقيقة».

وشدد على أن القضية الفلسطينية أعادت الروح للمنطقة وللأمة، وبعد أن دخلت الأمة في نفق مظلم من عملية السلام والتطبيع ومحاولة التعاون مع إسرائيل، فقد استيقظت الأمة واستعادت الروح تجاه القضية.

واستكمل: «كل ما نتحدث عنه من مكتسبات وتأثيرات عميقة لطوفان الأقصى على مدار عامين، لكن ثمنه كان قاسيا علينا بلا شك، أكثر من 70 ألف شهيد، و200 ألف جريح، ومعاناة إنسانية ضخمة، هذا ثمن باهظ وقاسٍ دفعته غزة بالذات، وتدفعه الضفة اليوم، ولكن إن شاء الله سنعبر هذه المرحلة نحو التحرير».